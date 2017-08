Rodoviários fecham túnel do Entroncamento em protesto

Rodoviários interditam, na tarde desta quarta-feira (9), o túnel do Entroncamento (sentido Marituba-Belém), em protesto pela morte do motorista Alessander Marcos Alves Machado, 43 anos, assassinado a tiros na manhã de hoje. Os mainfestantes também prometem fechar a avenida Pedro Álvares Cabral.

Por volta das 15h de hoje, diversos ônibus fizeram ato simbólico, na Estrada da Providência, na Cidade Nova 8, em Ananindeua, próximo à residência da mãe do motorista assassinado, local onde estaria sendo realizado o velório do motorista. O corpo dele foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) no início da tarde de hoje.

Os ônibus que estavam na Estrada da Providência participam da manifestação no Entroncamento, e o ato deixa longo engarrafamento na rodovia BR-316.

O rodoviário foi assassinado na avenida Hélio Gueiros, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. O crime teria acontecido após uma discussão de trânsito e um motoqueiro teria efetuado o disparo, de acordo com a Polícia Militar.

