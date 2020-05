Rodovias de quatro regiões do Pará passam por obras

Serviços de conservação e manutenção são realizados nas regiões nordeste, sudeste, Marajó e Xingu (Foto:Reprodução)

Serviços de conservação e manutenção nas estradas do interior do Pará estão sendo executados pela Secretaria de Estado de Transportes (Setran), em meio a pandemia. Entre as rodovias contempladas, neste mês, estão algumas PAs das regiões nordeste, sudeste, Marajó e Xingu.

A PA-252, que tem uma extensão de mais de 300 quilômetros, passa por serviços de tapa-buraco e remendo profundo no trecho entre a BR-010 e a cidade de Concórdia do Pará. A rodovia fica localizada no nordeste do estado e a obra faz parte do cronograma de serviços do 7° núcleo regional.

A PA-255 também passa por serviços de recuperação, conservação e limpeza, na proximidade de Monte Alegre, na região do Baixo-Amazonas. O serviço é de responsabilidade do 10° núcleo regional da Setran.

Já na PA-256 estão sendo feitas obras de conservação ao longo da estrada, como recuperação do asfalto, limpeza lateral, limpeza de bueiros e tapa-buracos. Esta rodovia liga os municípios das regiões Baixo-Tocantins e do Alto Acará.

No 6° núcleo regional, que tem sede em Conceição do Araguaia, a Setran trabalha na conservação, recuperação e limpeza das PAs 279, 287 e 449, beneficiando os municípios de Xinguara, Água Azul do Norte, Redenção, Cumaru do Norte, Conceição do Araguaia e Floresta do Araguaia.

A Secretaria de Transportes também está com frente de trabalho na ilha do Marajó, com serviços de recuperação de trechos críticos da PA-392 no município de Cachoeira do Arari, no trecho entre a PA-154 e o Rio Acará. O 9° núcleo regional da Setran é responsável por essa obra.

Por:Redação Integrada com informações da Agência Pará

