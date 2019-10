Rodovias do oeste paraense recebem obras de terraplanagem e asfaltamento

Rodovias receberão obras de terraplanagem e asfaltamento — Foto: Agência Pará/Divulgação

Obras de limpeza, terraplanagem e asfaltamento estão sendo executadas na rodovia PA-439, em Oriximiná, na PA-437, em Óbidos, e PA-249, em Curuá .

Três rodovias estaduais do Oeste do Pará estão recebendo obras de terraplanagem e asfaltamento através da Secretaria de Estado de Transportes (Setran). As obras devem ser executadas no município de Oriximiná (PA-439), em Óbidos (PA-437) e em Curuá (PA-249).

Em Oriximiná as obras da rodovia PA-439 iniciaram em agosto e vão ser entregues ainda em outubro. Estão sendo realizados serviços de terraplanagem e asfaltamento em um trecho de mais de 3 quilômetros que parte do município no sentido PA-254.

A Setran também está realizando obras na PA-437 em Óbidos, onde os serviços estão em fase de terraplanagem e limpeza, onde cerca de 4 quilômetros devem receber pavimentação. No município de Curuá, a PA-249 receberá 3 quilômetros de asfalto.

De acordo com Pádua Andrade, titular da Setran, as obras são essenciais já que muitas regiões do Pará estão distantes da capital. “São obras que chegam a todas as regiões do Pará, que historicamente se ressentiam de não receber benefícios, por ficarem muito distantes da capital paraense. O objetivo é melhorar a mobilidade do cidadão e garantir o escoamento da produção, gerando emprego e renda para o morador do interior”, disse.

Por G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...