Rodriguinho fica, mas Corinthians ainda teme perder o lateral Fagner

Timão acredita que assédio sobre o defensor pode crescer nos últimos dias de transferências nos principais mercados europeus. E ainda tem a China…

O Corinthians rejeitou a proposta do Fenerbahçe, da Turquia, pelo meio-campista Rodriguinho, mas ainda está preocupado com a janela de transferências internacionais. Apesar de as transações dos principais mercados europeus acabarem na terça-feira, o Timão acredita que o assédio sobre o lateral-direito Fagner poderá aumentar.

Com boas atuações nas duas últimas temporadas e convocações para a seleção brasileira, Fagner se valorizou e chamou a atenção de equipes estrangeiras. Em abril do ano passado, ele chegou a ser cotado como um possível reforço do Barcelona para substituir Daniel Alves.

Apesar da dificuldade financeira que atravessa, o Corinthians não pretende vender o jogador. O presidente Roberto de Andrade acredita que perder um titular neste momento atrapalharia o trabalho do técnico Fábio Carille, principalmente pelo elenco não ter um reserva à altura – o garoto Léo Príncipe é a opção.

Depois de ver o time campeão brasileiro de 2015 ser desmanchado por clubes chineses, o Corinthians vem passando praticamente ileso pela janela atual. Apenas o lateral-esquerdo Uendel foi vendido para o Internacional. Na semana passada, o Timão descartou o interesse do Fenerbahçe por Rodriguinho.

Titular absoluto e um dos líderes do elenco, Fagner, de 27 anos, tem contrato com o Corinthians até o fim de 2018. O clube é dono de 50% dos direitos econômicos dele – o restante pertence ao Wolfsburg, da Alemanha.

Fonte: Globo Esporte.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...