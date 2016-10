Romarias do Círio 2016 percorreram mais de 140 quilômetros.

Foto: Tarso Sarraf (O Liberal)- Traslado para Ananindeua foi a procissão mais longa e demorada. Arcebispo de Belém anunciou o tema do próximo Círio

As 12 romarias do Círio 2016, que terminou nesta segunda-feira (24), percorreram mais de 140 quilômetros. O Traslado para Ananindeua foi a romaria mais longa e demorada da quadra nazarena. Foram 52 quilômetros percorridos em 13 horas e 10 minutos.

Os números foram divulgados hoje em uma entrevista coletiva que reuniu o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira, o coordenador da Diretoria da Festa, Roberto Souza, e o supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-PA), Roberto Sena.

O Círio de 2016 teve custo total de R$ 3.431.118 milhões, o que representa crescimento de 9,52% em relação a festa de 2015. Foram acrescidos 10 quilômetros ao percurso feito em 2015, houve também aumento de três horas na peregrinação da imagem. O Traslado para Ananindeua ultrapassou o tempo previsto em uma hora e a romaria fluvial em 30 minutos.

A avaliação de Taveira e da diretoria da festividade é positiva em relação aos resultados do Círio 2016. ‘Nós temos uma avaliação muito positiva. Nós preparamos o Círio, a Arquidiocese, a organização, os padres barnabitas com muita seriedade e muita intensidade. Os números sempre nos superam. Nós corremos atrás, porque é tanta gente que vem atrás, como os peregrinos e os romeiros que vem de longe, pessoas que são atendidas na casa de plácido, a participação na Trasladação do Círio, no Círio e nas demais procissões, que tudo sempre nos surpreende’, disse Taveira.

O arcebispo também anunciou o tema do próximo Círio, que será ‘Maria – Estrela da evangelização’. Taveira explicou que a frase é de João VI. ‘Escolhemos este tema porque a arquidiocese vai começar um novo projeto pastoral mais intenso. Estamos no ano mariano nacional, portanto, Nossa Senhora é o sinal de evangelização’, informou.

Mais de 120 mil residências e 400 empresas receberam a visita de imagens da Virgem de Nazaré em 2016. Foram publicados 100 mil livros de novena. Roberto Souza destacou o projeto ‘Peregrinos de Nazaré’, qu cadastra os romeiros oriundos do interior do Estado para quantificar os peregrinos que chegam para o Círio. ‘O projeto continuará para cadastrar os grupos e oferecer oportunidades de indicação de trajetos, pontos onde os peregrinos terão apoio, tanto da igreja para uma oração, quanto de saúde e segurança da polícia federal, e através do aplicativo e site as pessoas podem se cadastrar para permitir quem quer peregrinar saiba quando um grupo vai sair. Se cadastrando nós teremos como saber o número exatas de quantas pessoas peregrinam no período do Círio’, explicou.

