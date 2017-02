Ronaldinho cogita aposentadoria agora e desconversa sobre Coritiba

“Ainda não sei se vou jogar mais 6 meses, um ano, ou se vou parar”. Sobre interesse do Coxa, diz que única certeza é trabalho como embaixador do Barça pelo mundo

Ronaldinho Gaúcho se tornou nesta sexta-feira o mais novo embaixador do Barcelona. Ele representará o clube em eventos institucionais pelo mundo nos próximos 10 anos e também fará parte do projeto “FCBarcelona Legends”, um time formado por ídolos que irá trabalhar para globalizar a marca do Barça. Mas a pergunta que fica é: isso significa que o craque está se aposentando oficialmente dos gramados? É melhor deixar para o próprio responder.

– Ainda não sei futuramente o que vou fazer, se vou jogar mais seis meses, se vou jogar mais um ano, ou se vou parar. Vou decidir em breve – afirmou, em entrevista ao GloboEsporte.com após o evento que o formalizou como embaixador do Barcelona.

Ronaldinho, portanto, cogita se aposentar, apesar de ainda não ter definido essa parte. Ele está com 36 anos e não joga desde 2015, quando teve breve passagem pelo Fluminense. O Nacional, do Uruguai, chegou a sonhar com a contratação, mas desistiu. Outro clube brasileiro, o Coritiba, iniciou recentemente negociações com seu irmão e empresário, Roberto Assis, na tentativa de contratá-lo para esta temporada. Mas, sobre o Coxa, R10 desconversou.

– Olha, o que tem de certo agora são várias viagens já programadas. Então, ainda não tem nada definido quanto a essa parte de contratação. Dessas outras coisas quem trata é o meu irmão. O que tem de certo são as viagens, alguns compromissos com o Barcelona como embaixador.

Durante todo o evento, Ronaldinho se mostrou muito leve e alegre, realmente empolgado com a oportunidade de voltar a ter uma relação mais próxima com o clube pelo qual marcou época na década passada, ganhando inclusive o prêmio de melhor do mundo duas vezes (2004 e 2005).

– Estou muito feliz por esse convite para ser embaixador do Barcelona. Poucos têm a alegria e a oportunidade de dizer que foram escolhidos para ser embaixador de algum clube, ainda mais quando se fala de Barcelona. Estou muito feliz com o convite. E feliz não só por ser embaixador, mas também por ser convidado para jogar no time das lendas do Barcelona – concluiu.

