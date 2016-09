Ronaldinho diz que Neymar “tem o azar” de jogar na época de Messi

Ronaldinho foi o representante do Barcelona durante o evento de lançamento da sede comercial do clube na cidade americana. Por lá, não escapou de perguntas sobre seu futuro no futebol, mas também de um compatriota seu. Em entrevista ao jornal “Sport”, o jogador foi questionado sobre o que os próximos anos nos gramados reservam para Neymar. Ele afirmou que acredita que o medalhista de ouro chegará ao nível de Messi, mas “tem o azar” de jogar na época do argentino.

– Acredito que chegará ao nível de Leo. Vai ser o melhor do seu tempo. É muito jovem e já ganhou muito. Igual a que ocorre a muitos outros, tem o azar de jogar na época de Messi – afirmou.

Para Messi, os elogios não foram poucos. Ronaldinho ressaltou os anos em que o camisa 10 se mantém em alto nível e como número 1 do mundo, segundo ele. Classificou o amigo como fenômeno.

– Muito. Deve ser muito complicado. Manter-se como número 1 durante tanto tempo como Leo e da forma que é o futebol…É muito difícil. Isso quer dizer que Messi é um fenômeno.

Mas foi econômico sobre Messi ser o melhor de todos os tempos. O atleta diz que cada um é em sua época e lembrou Garrincha e Maradona quando o jornal perguntou se cabia a comparação Messi/ Pelé.

– Em cada época há um que é o melhor. Cada um foi melhor em seu tempo. E Leo é o melhor agora.

– Cada um em seu tempo. Garrincha, Maradona…Leo está entre eles.

O ex-jogador do Barça ainda não tem certeza sobre seus próximos passos na carreira. Diz que atuar nos Estados Unidos não é uma opção a ser descartada. Mas que ele também pretende seguir com as “aventuras” na música e abrir escolinhas de futebol suas pelo mundo.

– Já tive a oportunidade de atuar aqui muitas vezes, tenho muitos amigos, muito diretores de clubes. E agora volto a ter a oportunidade de voltar a jogar aqui. É uma opção, mas o que mais quero é ter tempo para viajar, para fazer ações que quero efetuar. E como lhes disse, falo de música, mas também de outras coisas relacionadas com o futebol como escolinhas para crianças em todas as partes do mundo. Veremos. Em todo o caso, o que escolher esse ano deve ser compatível com todos esses interesses que tenho.

Por GloboEsporte.comNova York, EUA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...