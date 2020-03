Ronaldinho Gaúcho é detido no Paraguai, diz site

Autor: DOL/quarta-feira, 04/03/2020, 23:51 – – Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O ex-jogador do Barcelona foi recebido com festa em um aeroporto na região metropolitana de Assunção.

O craque, duas vezes eleito o melhor do mundo, está no país para participar de dois eventos.

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho foi detido no Paraguai com um passaporte falso. A informação é do portal Diário de La Nación. (foto:Reprodução)

