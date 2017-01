Ronaldinho pode fechar com Coritiba mesmo contratado pelo Barça

Jogador está prestes a integrar ambos os clubes; entenda

Sem jogar há mais de um ano, Ronaldinho Gaúcho está negociando com Barcelona e Coritiba. Com o clube catalão, o brasileiro estuda a possibilidade de se tornar embaixador, participando de eventos pontuais ao redor do mundo. Também existe a possibilidade de ele integrar a equipe de veteranos.

No momento, o irmão do jogador, Assis, está na cidade espanhola acertando os pontos com a diretoria azulgrená.

Mesmo se fechar com o Barcelona, Ronaldinho poderá ser contratado pelo Coritiba. A equipe paranaense avalia que os compromissos do craque com os catalães iriam ter baixo impacto sobre a rotina de treinos e jogos da equipe.

O Coxa enviou proposta a Ronaldinho e espera reposta até a próxima semana.

Fonte: Notícias ao minuto.

