Ronaldinho vai abrir escolinhas de futebol no Brasil

O “Bruxo” terá unidades da “Ronaldinho Soccer Academy” em quatro estados.

O craque Ronaldinho Gaúcho vai abrir unidades de sua escolinha de futebol em quatro estados do Brasil.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”, a chamada “Ronaldinho Soccer Academy” terá unidades no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Vale ressaltar que o “Bruxo” já tem escolinhas nos Estados Unidos, Índia, Dubai, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Egito e Azerbaijão.

