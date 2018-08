Rosa Weber toma posse como presidente do TSE nesta terça (14)- (Foto:Divulgação)

Ministra foi eleita com seis dos sete votos para comandar o Tribunal Superior Eleitoral. Cerimônia será realizada às 20h no Plenário da Corte

A ministra Rosa Weber toma posse como presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta terça-feira (14). O mandato da magistrada vai até 25 de maio de 2020, quando chega ao fim seu segundo biênio como titular da Corte.

Na cerimônia de posse da ministra, que será realizada às 20h desta terça-feira (14) no Plenário do TSE, em Brasília (DF), também serão empossados os ministros Luís Roberto Barroso, como vice-presidente do TSE, e Jorge Mussi, como corregedor-geral eleitoral.

Rosa Weber vai substituir Luiz Fux, que esteve à frente da presidência nos últimos seis meses. A ministra recebeu seis dos sete votos e, com isso, vai presidir o TSE durante as eleições deste ano.

Após ter a eleição confirmada, a ministra agradeceu aos demais ministros e ainda falou sobre a importância de presidir o TSE neste momento. “Eu sei da enorme responsabilidade que me aguarda neste ano de 2018, em que o país se encontra em meio a uma disputa tão acirrada, com tantas divisões.”

O TSE é formado por, pelo menos, sete ministros. Três são do STF, sendo um o presidente da Corte; dois ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça), um deles é o corregedor-geral da Justiça Eleitoral; e dois juristas vindos da classe dos advogados, nomeados pelo presidente da República.

Por:Juliana Moraes, do R7

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...