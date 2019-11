Rosângela Moro publica foto no Instagram sobre “sensação de estar presa”

Posando atrás de uma “grade” decorativa em sua casa, Rosângela diz que a sensação de estar presa é “estarrecedora – (Foto:Reprodução/Instagram)

A advogada Rosângela Wolff Moro publicou uma foto em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira (21) compartilhando breves reflexões sobre prisão e corrupção. Posando atrás de uma “grade” decorativa em sua casa, Rosângela diz que a sensação de estar presa é “estarrecedora”.

“Não façamos nada de errado. Basta seguir o conselho de nossos pais… tem que ser em segredo? Ninguém pode ouvir? Está errado! Não faça!”, escreveu a advogada.

Rosângela é esposa do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sergio Moro, que tem sido alvo nos últimos meses de diversas reportagens da Vaza Jato revelando seu conluio – em segredo – com procuradores da Lava Jato para manipular as investigações. Em um deles, Moro atuou no vazamento do grampo ilegal da conversa entre os ex-presidentes Lula e Dilma, quando o petista aceitou ser ministro da Casa Civil da então presidenta, em 16 de março de 2016.

Confira a publicação de Rosângela:



