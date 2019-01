Rota do tráfico, BR-230 já tem 123 quilos de drogas apreendidas em seis meses

Onze quilos de maconha estavam em ônibus que partiu de Altamira a Marabá (Via WhatsApp)

Trecho entre Altamira a Marabá já teve três apreensões: PRF pegou 11 quilos na quarta

Cerca de 11 quilos de maconha foram apreendidos em um ônibus na BR-230 na noite desta quarta-feira (16), na rodovia Transamazônica, em Altamira. A interceptação da droga acobnteceu por volta das 20h50h, em uma abordagem foi feita por homens da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A droga estava dividida em duas malas de viagem, em um ônibus comercial que saiu de Itaituba, com destino à cidade de Marabá.

Os agentes da 4º Delegacia informaram que 10,9 quilo de maconha prensada em tabletes foram embarcados em Altamira, no sudoeste do Estado, por uma mulher identificada como Mabila Mikaelle dos Santos Nascimento – que assumiu ser a dona das bolsas, e disse que transportava o material para ganhar R$ 500. Segundo ela, o dinheiro iria ajudar nas finanças, já que a mulher estaria desempregada.

ROTA DO TRÁFICO

“Ela será encaminhada para a delegacia e deve responder por esse crime”, explicou o policial rodoviário federal Ítalo Carneiro.

Fiscalizações de rotina como essa já apreenderam grandes quantidade de drogas na BR-230, no trecho entre Itaituba e Altamira.

No dia 1º de maio do ano passado, 22 quilos de cocaína foram apreendidos com um homem que viajava em um ônibus comercial. O acusado também havia saído de Altamira e tinha como destino a cidade de Marabá.

Em junho, 90 quilos de maconha prensada também foram apreendidos na mesma rota, e com mesmo destino. Em todas as situações os acusados estão presos.

Fonte:Redação integrada de O Liberal – com colaboração de Felype Adms

