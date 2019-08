Rota turística vai unir Pará, Amazonas e Maranhão

(Foto:Ivan Duarte / Arquivo O Liberal)-MERCADO – A intenção é juntar atrativos e destinos para atrair cada vez mais o interesse de turistas para o que há de melhor nos três estados

Pará, Amazonas e Maranhão devem ganhar em breve uma rota turística integrada, reunindo atrativos e destinos dos três estados. Para construir essa estratégia, com o objetivo de aumentar o fluxo de turistas na região, representantes dos três governos estaduais se reuniram em Belém, na terça-feira (6).

O secretário de Turismo do Pará, André Dias, a presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros, e o secretário de Turismo do Maranhão, Hugo Veiga, assim como diretores do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) dos três estados foram incumbidos de debater o assunto. “A ideia surgiu da participação que tivemos nas feiras internacionais de turismo”, explicou André Dias. “Identificamos que o nosso atual posicionamento de mercado não é competitivo. Então, o Pará some numa feira internacional. Por isso temos muita dificuldade de atrair turistas. Temos que ir atrás do que temos de forte e uma saída é a Amazônia, é a região”.

Cada estado terá compromissos governamentais para a execução do projeto, dividido em cinco eixos: fortalecimento da governança, impulsiona mento dos empreendedores para a rota turística, por meio do Sebrae (parceiro na construção da rota), melhorias de conectividade aérea e de infraestrutura turística, posicionamento de mercado e promoção da rota da Amazônia Brasileira, de modo que o número de turistas cresça anualmente.

O secretário destacou ainda que a parceria visa unir o que o Pará, o Amazonas e o Maranhão têm de melhor para criar um produto Amazônia e poder competir pelo interesse do turista quando vai viajar para conhecer florestas, cultura, praias e gente da região. “É em parceria que conquistamos esse turista. A competitividade é nossa com os outros países. Amazônia versus Taiti, Amazônia versus Peru, Amazônia versus África do Sul, e não Pará versus Amazonas e Maranhão”, exemplificou André Dias. Para Roselene Medeiros, a rota vai atuar junto aos melhores produtos turísticos de cada Estado, para potencializar a região nos mercados nacional e internacional. “A primeira fase destina-se à criação de um roteiro integrado, por exemplo, de 12 dias de permanência, envolvendo os três esta dos”, afirmou a presidente da empresa pública de turismo amazonense.

André Dias também mencionou modelos nacionais e internacionais que podem servir de referência para a rota integrada. “Quando a gente fala em destinos internacionais a partir do Brasil, observamos que as pessoas não estão interessadas em saber em que estado aquele atrativo está”, acrescentou. “As rotas são feitas internacionalmente desconsiderando divisas estaduais. A Estrada Romântica, na Alemanha, por exemplo, passa por vários estados e nem por isso deixa de existir e ser competitiva. Aqui no Brasil, um grande benchmarking é a Rota das Emoções ou a Estrada Real”.

Por:Redação Integrada de O Liberal

