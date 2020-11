Rotam prende quadrilha em Mato Grosso, recupera veículos e encontra armas e animais silvestres em cativeiro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Durante o procedimento, os policiais foram informados que outros suspeitos estariam em um veículo Uno com queixa de roubo e seriam moradores do bairro Residencial Coxipó.

O homem levou os policiais até a sua casa, onde estava o Duster. No imóvel, o carro estava na frente, além de um homem e uma mulher. Na vistoria, os militares encontraram uma espingarda de pressão, sete munições de calibre 22, quatro gaiolas com pássaros silvestres e uma armadilha.

Um deles seguiu em uma área de mata e não foi localizado. O outro entrou em uma casa e foi encontrado escondido dentro do forro. Ele segurava um revólver calibre 32 e o celular da vítima do roubo.

Os agentes foram informados que um veículo VW Pólo preto, teria sido roubado e os suspeitos estariam em um Renault Duster dando cobertura. Em diligência no bairro Alto da Serra, os policiais notaram atitude suspeita de dois homens em um Pólo. Foi iniciado acompanhamento até um ponto do bairro, mas a dupla continuou a fuga a pé.

You May Also Like