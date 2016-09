Roubos e assaltos continuam em Novo Progresso- Motos, residência e ponto comercial foram roubados nesta semana

Novo Progresso deixou de ser uma típica cidadezinha de interior onde todo mundo conhece todo mundo, há tempos que sofre com as mazelas dos grandes centros urbanos que reflete diretamente no comportamento da população.

Por conta da violência que tem dado a tônica nos últimos tempos, hábitos corriqueiros – como sentar-se em frente de casa ou andar desacompanhado pelas ruas – tornaram-se arriscados, impondo um toque de recolher forçado aos Progressenses que até dentro das próprias casas correm riscos.

As drogas, que definitivamente tornaram-se um caso de saúde pública e há tempos dominam o mundo , agora já é realidade na cidade destruindo os sonhos da juventude e as famílias que estão sendo obrigadas a conviver e combater essa praga. Não precisa ser nenhum expert em segurança ou ser subsidiado por estudos científicos para chegar-se ao diagnóstico do principal problema responsável pela violência que todos os dias faz repercutir nas ruas, redes sociais e nos veículos de comunicação notícias sobre assaltos, roubos e arrombamentos de residências e estabelecimentos comerciais. As drogas, o mal do século.

Nesta semana voltou a movimentação na delegacia e de muito trabalho para os policiais, por que somente nesta semana duas motos, uma residência e dois estabelecimentos comercial foram alvos de ações criminosas.

De acordo com informações de uma fonte policial a residência de morador de Novo Progresso foi roubada: os ladrões teriam levado uma moto, um aparelho de televisão e um telefone celular. Já um estabelecimento comercial localizado na orla do lago “Quiosque Master Dog” foi arrombado e os assaltantes levaram TV e bebidas, na noite desta quarta-feira (14), a loja da Tim no centro comercial foi assaltada, os ladrões levara mais de 20 aparelhos de celulares de clientes que estavam para concerto , outros produtos também foi roubado e de acordo com a fonte o prejuízo foi grande. Os marginais continuam fazendo a devassa na cidade.

“E para fechar o número de ocorrências no bairro São Marcos os bandidos tentaram invadir uma residência e foram vistos por vizinhos que se uniram e chamara a polícia – fecharam o cerco , mas os bandidos conseguiram adentrar na mata e fugir, ninguém foi preso”.

Como se ver, a City não é mais aquele mar de tranquilidade de um passado nem tão distante e a cada dia que passa a situação está ficando pior com os bandidos e traficantes tomando conta das ruas e tocando o terror na cidade. Vamos aguardar ação da polícia para prender estes meliantes!

