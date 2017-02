Ruas viram rios e temporal causa estragos em Novo Progresso

Ruas inundadas, casas alagadas córregos transbordando e muitos transtornos foram verificados durante o forte temporal que caiu neste inicio de semana em Novo Progresso. (Foto Rua IV d e Abril -Novo Progresso)



Moradores precisaram correr para tentar salvar seus pertences dentro de casa. Muitos conseguiram, mas muitos outros tiveram prejuízos.

A chuva teve inicio no domingo (19) , só veio dar uma trégua no final desta segunda-feira (20). O volume de agua fez ruas se transformarem em rios. Quem estava de carro precisou ter bastante cuidado. A água encobria as rodas e colocava em risco quem tinha que enfrentar o acesso.

Na orla do lago, próximo a sede da Prefeitura, carros ficaram presos no meio da água. ‘Não dá para seguir. A rua virou um rio”, contou um funcionário publico ao Jornal Folha do Progresso.

Caos dentro de casa

Neta segunda cedo, por volta das 08h00mns, moradores do “Tom Alegria III” , por exemplo, viviam um verdadeiro caos dentro de suas casas. Uma moradora, que entrou em contato com o Jornal Folha do Progresso via WhatsApp disse que alagou. ”A rua da minha casa está parecendo um rio. E entra água. Pagamos imposto caro para acontecer isso quando chove”.

As principais vias de acesso aos bairros ficaram alagadas. Vias inteiras ficaram alagadas, muitas pontes ficaram submersas na agua.

Nesta manhã

Aos poucos a cidade tenta entrar na normalidade, mas os estragos são para todo lado, vias inteiras ficaram cortadas com a enxurrada muitos moradores não tem com entrar na residência as valas tomaram conta delas.

Prefeitura

A Prefeitura de Novo Progresso trabalha com ações de emergência e pede cautela à população assim que as aguas baixarem e o tempo permitir um trabalho de recuperação das vias publicas será realizado pela secretaria de obras.

Da Redação Jornal Folha do Progresso (Fotos Claudinho Leite)

