Rumor sugere nova data de lançamento para Galaxy S8

Alguns relatos diferentes sobre o evento de lançamento do Galaxy S8 foram disseminados na internet. Primeiro, ouvimos que a Samsung vai realizar um evento de anúncio separado para o novo dispositivo em abril, mas recentemente alguns relatórios sugeriram que a empresa vai revelar o aparelho em algum momento entre fevereiro e março deste ano, mas começar as entregas em abril.

Agora, um novo relatório da Coreia afirma que o próximo flagship será lançado no dia 15 de abril. Fontes do setor citadas na publicação disseram que a Samsung vai lançar em 15 de abril “novos smartphones”, que apresentam uma câmera frontal significativamente melhorada.

Espera-se que a Samsung venha com a sua estratégia de melhorar significativamente a câmera frontal em seus dispositivos para atender a geração selfie. Dois dos três modelos da nova série Galaxy A (2017) possuem uma câmera frontal de 16 megapixels, enquanto o relatório diz que o Galaxy S8 vai apresentar uma câmera frontal com resolução aparentemente inferior, com módulos de 8 megapixels na parte frontal, mas com novas tecnologias que prometem resultados ainda melhores.

Apesar do relatório anterior apontar para uma câmera frontal de 8MP, um recente vazamento em um site de vendas online mostra que o dispositivo terá na verdade 5MP na sua lente frontal. As expectativas são de que o modelo seja apresentado na Mobile World Congress. O vazamento na loja online também sugere que o preço será de US$ 699.

