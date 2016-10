ESTÁ VALENDO TUDO PELO PODER DA POLÍTICA EM RURÓPOLIS. CASA DO PREFEITO E CANDIDATO A REELEIÇÃO PABLO GENUÍNO É ALVEJADA NA MADRUGADA DE HOJE COM 5 TIROS

Garagem da casa do prefeito alvejada de balas

A disputa pelo “poder” no município de Rurópolis ultrapassou todos os limites. Hoje, por volta das 4h30, a casa do atual prefeito e candidato à reeleição pelo partido do PSDB, Pablo Genuíno, foi alvejada com 5 tiros, alguns direcionados para um dos quartos da residência, mas Graças a Deus não tinha ninguém no momento. O fato ocorreu cerca de 20 minutos após o candidato entrar em sua casa.

Intimidação ou tentativa de homicídio?

Com a palavra as autoridades policiais.

JK

