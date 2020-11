Rurópolis completa 90 dias sem registro de homicídios; último caso aconteceu em agosto

Polícia Civil tem contado com o apoio da Polícia Militar para o enfrentamento à criminalidade em Rurópolis — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Combate á criminalidade no município localizado no Sudoeste do Pará é resultado da atuação integrada dos órgãos de segurança pública.

A Polícia Civil divulgou no fim da tarde de quarta-feira (25) em suas redes sociais, que Rrurópolis, município no sudoeste do Pará, já contabiliza 90 dias sem registro de homicídios.

Segundo o delegado Ariosnaldo Vital Filho, o último caso foi registrado ocorreu no dia 25 de agosto, com a elucidação da autoria e decretação da prisão preventiva do autor do fato.

No primeiro semestre deste ano, Rurópolis não teve registro de homicídios. Para o delegado Ariosnaldo Filho, a queda dos índices de crimes violentos é fruto do trabalho integrado das polícias Civil e Militar juntamente com o apoio da população ruropolense.

“Mesmo o município passando por um período de isolamento social, lockdown e outras medidas sanitárias em razão da propagação da Covid-19, foram inúmeras operações policiais deflagradas este ano. As forças de segurança seguem unidas no combate a criminalidade.

Estão de parabéns a equipe da Polícia Civil de Rurópolis, o comando da 17ª CIPM sob o comando do capitão Manoel Vieira e a Superintendência do Tapajós apoio constante no combate aos crimes”, ressaltou o delegado.

