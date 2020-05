Rurópolis confirma os cinco primeiros casos de covid-19 em menos de 24 horas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Itaituba já conta com 25 casos confirmados, 9 deles divulgados somente no dia de hoje.

O primeiro caso confirmado foi divulgado no final da tarde desta terça-feira (12), por volta das 18h40, já na tarde desta quara-feira (13) veio o segundo caso confirmado, por volta das 15h, por último, às 16h mais um boletim foi divulgado, desta vez com outros três casos confirmados.

You May Also Like