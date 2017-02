Rurópolis -Confirmada morte de macaco por febre amarela.

O Instituto Evandro Chagas (IEC) já notificou a Sespa e o Ministério da Saúde.

Foi confirmado nesta sexta-feira, 21, pelo Instituto Evandro Chagas (IEC), que a morte do macaco encontrado no município de Rurópolis, oeste do Estado, foi ocasionada pela febre amarela.

O diagnóstico foi confirmado após a realização de teste de biologia molecular. O IEC já notificou o resultado à 9ª regional-Santarém/SESPA, bem como o Ministério da Saúde.

Os macacos são hospedeiros da doença e a preocupação com a morte dos animais se intensificou após 340 macacos morreram no sudeste do Brasil com febre amarela.

Os macacos que morreram ficavam em uma comunidade localizada na divisa da Floresta Nacional do Tapajós. Por conta disso, as investigações também foram feitas nessa área de mata.

A Secretaria de Saúde de Itaituba aumentou o número de vacinas contra a febre amarela nos postos de saúde do município, de 17 mil para 40 mil doses.

Por: Redação ORM News

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

