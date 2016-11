Rurópolis-Homem acusado de homicídio é transferido para Itaituba.

Foto: Polícia Civil/Divulgação – Moacir de Jesus Cotrim Ribeiro, de apelido Maranhão, de 47 anos, foi preso nesta sexta-feira (25), em Rurópolis, sudoeste paraense, acusado de assassinar a facadas Wilson Silva Borges, no último dia 14 de setembro, em Jacareacanga, no oeste do Estado. O acusado está no presídio de Itaituba.

A transferência foi autorizada pela Justiça e foi realizada pela equipe policial comandada pelo delegado Ariosnaldo Vital Filho durante a operação Sane com objetivo de cumprir mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Jacareacanga.

O preso atualmente estava foragido em Rurópolis. Ele foi condenado à pena de 15 anos de prisão. “Com essa prisão, a Polícia tira de circulação um dos traficantes de drogas do município e região”, explica, ao ressaltar que a prisão foi realizada durante diligências policiais visando a repressão a atos criminosos.

Por: Redação ORM News com informações da Polícia Civil

