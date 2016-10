Rurópolis: Proprietária da panificadora Sabor das Massas é assassinada.

Na madrugada de hoje (16), recebemos a informação de que mais um crime teria sido cometido. Dessa vez a vítima foi à senhora Ivanilde Rodrigues da Silva, proprietária da panificadora “SABOR DAS MASSAS”, localizada à Avenida Brasil, em frente à Praça Cívica, no centro da cidade.

Entramos em contato com o Major Alexandre, comandanta da 17ª Companhia Independente de Policia Militar e ele nos informou que a Guarnição de Serviços da Policia Militar estava fazendo rondas quando foi comunicada por um cidadão de nome Wellington, que encontrou a senhora de nome Ivanilde Rodrigues da Silva, que tinha sido esfaqueada em frente ao Supermercado Gauchão.

A Guarnição ao chegar ao local constatou a veracidade dos fatos, e a vítima foi levada inconsciente ao hospital e ficou sob os cuidados médicos. De acordo ainda com informações do Comandante, o delegado titular de Policia Civil do município, Doutor Ariosvaldo da Silva Vital Filho, foi avisado do ocorrido, que ficou de entrar em contato com o proprietário do supermercado a fim de poder ter acesso as câmeras de vigilância daquele estabelecimento.

Em contato com o DPC Ari Vital, e ele nos informou que a senhora foi a óbito e que já está com a imagem das câmaras, onde aparece um homem passando em uma moto e esfaqueando a vítima. Mas, em razão da baixa resolução, AINDA não foi possível fazer o reconhecimento do assassino.

A polícia está se mobilizando a fim de solucionar mais esse crime ocorrido em nossa cidade.

Fonte: Helder Marinho

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

