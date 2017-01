Rússia e China constroem juntas estações de monitoramento espacial

Anteriormente, o construtor-geral da corporação Sistemas Espaciais Russos, Grigory Stupak, falou sobre a possibilidade de criação de um sistema de navegação de alta precisão em conjunto com a China. Esse sistema contará com 54 estações da rede terrestre de monitoramento e correção diferenciada. Além disso, foi abordada a possível construção de três estações russas no território da China e de três estações chinesas na Rússia.

