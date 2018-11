Rússia reabre mercado para carnes de MT que estava embargado há quase um ano

Rússia reabre mercado à carne de MT — Foto: Reprodução/TVCA

A notícia foi divulgada pelo ministro, Blairo Maggi. Em 2017, Mato Grosso exportou para a Rússia mais de 16 mil toneladas de carne bovina

O anúncio de que a Rússia reabrirá o mercado à carne brasileira foi feito pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi, na quarta-feira (31). Ele diz que recebeu a notícia durante a missão comercial da qual participa, na China. A medida vale para carnes bovinas e suínas.

A Rússia deixou de importar carnes bovina e suína do Brasil em dezembro de 2017 e, segundo documento emitido pelo Mapa à época, o embargo ocorreu “em razão da presença da substância ractopamina em análises de carne brasileira”.

De acordo com dados da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), somente no ano passado, o estado exportou 16,16 mil toneladas de carne para a Rússia. O país forneceu quase 180 mil toneladas.

Segundo o presidente da Acrimat, Marco Túlio Duarte Soares, desde que o mercado russo foi fechado, as instituições representativas junto com os produtores e o Mapa, se uniram numa força tarefa para reverter a situação e garantir que a carne brasileira fosse aceita novamente.

“O Brasil tem o segundo maior rebanho do mundo, com 249 milhões de cabeças, é o segundo maior produtor de carnes e, certamente, com a reabertura do mercado russo haverá um aumento significativo na demanda, já que a Rússia chegou a ser responsável por aproximadamente 10% das nossas exportações”, disse ele.

Ainda segundo a Acrimat, em termos econômicos, a exportação para a Rússia proporcionou mais de R$ 1,5 bilhão para Mato Grosso, em 2017.

Fonte:G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...