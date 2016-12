S. Félix do Xingu: bando rouba banco e faz reféns -Vídeo

(Foto: Via WhatsApp) – Uma quadrilha assaltou, na tarde dessa sexta-feira (2), a agência do Banco do Brasil do município de São Félix do Xingu, no sudeste paraense. Ao menos três pessoas foram feitas reféns.

Segundo testemunhas, o bando estava fortemente armado e chegou à cidade em três carros, por volta das 16h, e atirou contra a agência bancária.

Eles invadiram o banco, arrombaram caixas eletrônicos e roubaram uma quantia em dinheiro ainda não informada pelo Banco do Brasil.

As testemunhas informaram ainda que os criminosos fugiram em sentido ao município de Tucumã, usando uma caminhonete e levando reféns.



Durante a ação, o tesoureiro da agência bancária foi ferido no braço direito e uma funcionária feriu os joelhos devido aos estilhaços de vidro causados pelos disparos de uma escopeta calibre 12.

Ambos foram encaminhados com urgência para o hospital municipal de de São Félix do Xingu e não correm risco de morte.

QUADRILHA ENCURRALADA

Segundo a Polícia Civil (PC), duas guarnições da Companhia de Operações Especiais (COE) e agentes da Delegacia de Repressão de Roubos a Bancos (DRRB), além da Polícia Militar (PM), foram deslocados para o município com o objetivo de reforçar o policiamento na região e dar início às investigações.

Ainda segundo a PC, as equipes saíram de Redenção, onde estavam atuando nas buscas ao bando que tentou assaltar uma empresa de transportes de valores na noite de quarta-feira (31).

Uma guarnição da PM chegou a isolar a saída da cidade no momento em que os bandidos empreendiam fuga, mas furaram o bloqueio e houve troca de tiros.

Com isso, os assaltantes fugiram pela mata, abandonando pelo caminho utensílios e um malote com parte do dinheiro roubado que foi recuperado pela Polícia Civil através da DPol. O dinheiro foi contado e R$ 82 mil já está em poder dos policiais.

Nesta noite, um homem foi preso por facilitação de fuga ao ser constatado que ele ajudaria o bando em um barco. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

O nome do preso ainda não foi divulgado porque não foi feita uma identificação oficial pela Polícia Civil que afirmou que em depoimento, o detido confessou que daria fuga por R$ 5 mil.

(DOL com informações Michel Garcia/Diário do Pará)

