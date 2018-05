Safadão fala da difícil relação com a ex-mulher: ‘quero paz`

Está difícil a relação entre Wesley Safadão e a ex-mulher Mileide Mihaile, mãe do filho do cantor. O rapaz disse em entrevista ao TV Fama que as mágoas ainda não foram superadas.

Na conversa, Wesley disse que sempre pede para que a ex não fale sobre a família e que o motivo do atual impasse é a escola do menino.

“Eu não gosto muito de falar, sabe? Já são seis anos, sete anos do fim do nosso relacionamento. Eu já até fiz o pedido pra ela, Milayde, evita. Eu não gosto de falar disso. Acho que a gente tem coisas melhores pra gente falar. Eu tenho a minha consciência tranquila de que eu sempre fiz mais que o necessário para meu filho. Hoje meu filho estuda em uma das melhores escolas da cidade e o nosso contato que não quer tá legal hoje é porque ela quer mudar o menino da escola e eu não quero”, disse Safadão.

O cantor disse ainda que o pé de briga ocorre pelo fato de que a mãe mora cerca de 30 a 40 minutos da escola e ele já propôs um motorista para levar a criança ao colégio que ele considera um dos melhores da cidade de Fortaleza e onde a irmã estuda.

Em apelo, Safadão implora por paz. “É coisa tão pequena. Meu Deus eu tenho tanta coisa pra fazer. Eu só quero paz”, suplicou.

Atualmente, Safadão e a atual esposa esperam um menino.

(Com informações do TV Fama)

