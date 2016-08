Safadão se impressiona com semelhança de sósia

Douglas Braga está chamando a atenção nas redes sociais pela semelhança com o cantor Wesley Safadão. As informações são do R7.

Os dois se apresentaram juntos durante um show em Piracicaba, no interior de São Paulo, e a foto dos bastidores chegou a confundir alguns internautas.

“Dois safadões?”, ingagou uma internauta. “Nossa, muito parecidos”, disse outra.

Em entrevista, o sósia disse que ambos ficaram impactados com a semelhança.

“Ele virou e brincou comigo: alguém pulou a cerca nessa história. Parece que estou me olhando no espelho´. Também fiquei impressionado quando o vi pessoalmente”, disse Douglas.

