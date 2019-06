Safra 2018/2019 deve chegar a 238,9 milhões de toneladas de grãos

Foto:Paulo Whitaker / REUTERS)-Levantamento da Conab indica crescimento de 4,9%

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou, nesta terça-feira (11), o 9º Levantamento da Safra de Grãos 2018/2019. Ele indica que a produção no Brasil pode chegar a 238,9 milhões de toneladas. Segundo a Conab, o número representa um crescimento de 4,9%, ou seja, 11,2 milhões de toneladas a mais na comparação com a safra de 2017/2018.

O levantamento aponta também para o crescimento da área plantada, que deve ficar em 62,9 milhões de hectares, com um aumento de 1,9%, em relação à safra anterior. “Os maiores aumentos de área identificados são de soja, 672,8 mil hectares, milho segunda safra, 795,3 mil hectares e algodão, 425 mil hectares”.

De acordo com a Conab, a produção do milho primeira safra está estimada em 26,3 milhões de toneladas, com destaque para a produção da Região Sul, que representa mais de 45% desse total. Os dados mostram, no entanto, uma redução de 2% na área cultivada, especialmente nos estados de Minas Gerais, do Maranhão e Piauí.

Já a produção do milho segunda safra teve um aumento de 31,1%, puxada principalmente pelos incrementos esperados em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná. “A área cultivada também alcançou um acréscimo de 6,9% comparada à safra 2017/18”.

Com relação à produção de soja, ela deve alcançar 114,8 milhões de toneladas, 3,7% menor em relação ao resultado de 2017/2018. Segundo a Conab, a maior da produção (78%) está nas regiões Centro-Oeste e Sul. O levantamento indica ainda um crescimento de 1,9% na área de plantio

Fonte:Agência Brasil

