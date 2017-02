Safra americana terá maior aumento de área em 10 anos e soja tomará espaço de outras culturas

Na última semana o USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) lançou o Outlook 2026, contendo projeções a longo prazo da produção agrícola no país, movimentando o mercado internacional no final da semana. De acordo com análise do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), os dados vieram em linha com a expectativa que já estava sendo sinalizada pelo órgão desde o final de 2016 com incremento a longo prazo na área de soja do país.

De acordo com as projeções, nos próximos dez anos, a safra 17/18 da soja, que será semeada neste ano no país, tende a ser a safra a apresentar o maior incremento anual em área semeada, totalizando 34,6 milhões de hectares. Em contrapartida, o USDA projeta uma redução no cultivo da área agrícola (das oito maiores culturas) até 2026, o que aumentará a participação da soja na produção agrícola dos EUA.

Para o Imea, “de maneira geral, os dados sinalizaram uma expectativa de produção positiva da soja a longo prazo, podendo pressionar o mercado, no entanto, a produtividade pode ser uma das variáveis a modificar este cenário”.

Fonte: Só Notícias/Agronotícias

