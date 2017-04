Safra da soja deve movimentar cerca de 300 milhões na economia de Santarém

Período de colheita de cerca de 200 toneladas segue até junho. Apesar do preço da saca ser menor que em 2016, produtores estão satisfeitos com resultado da produção.

Com o clima favorável na região, os produtores de soja iniciaram a colheita de aproximadamente 200 toneladas da safra de 2017 em Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra, no oeste do Pará. Segundo eles, o grão está tendo a melhor produtividade comparada a outros anos. De acordo com o Sindicato Rural de Santarém, (Sirsan), a expectativa é que a produção movimente cerca de R$ 300 milhões na economia local.

Para o presidente do sindicato, Adriano Maraschin, esse expoente resultado só é possível porque a agricultura está consolidada na região. “Chegamos aqui produzindo 30 sacas por hectare, e 20 anos depois estamos produzindo 70 sacas”, ressalta.

Conforme o empresário do agronegócio, Tony Filter, apesar do preço está cerca de 30% menor que em 2016, quem se antecipou conseguiu vender o produto em saca no preço de R$ 75. Atualmente, o valor pago está na faixa de R$ 60.

“O produtor fez a sua parte da porteira para dentro. As lavouras estão muito boas, a produtividade está boa em praticamente todas as propriedades, cada um com seu nicho de fertilidade”, enfatizou.

Segundo o diretor da Associação Comercial e Empresarial de Santarém (Aces), Adinor Batista, o agronegócio com produção de pequena, média e grande escala é uma das formas mais eficazes para o retorno econômico a curto prazo. A soja beneficiada volta para o comércio em forma de produtos, fortalecendo o mercado.

O vai e vem de veículos pesados essenciais para o processo de plantação e colheita inicia em dezembro e se intensifica em abril, encerrando os trabalhos somente em junho com o fim da colheita. Os grãos são descarregados no porto graneleiro no munícipio, de onde é exportado para outros continentes como Europa, América do Norte e Ásia.

Cultivo do milho

Como parte do ciclo da produção de grãos, após o fim da colheita da soja o foco se volta para o milho safrinha. O grão é plantado até o início do segundo semestre do ano, assim que a colheita da soja vai terminando.

Dos 70 mil hectares de soja plantados em Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra, metade da área recebe a plantação do milho. A expectativa é que em cada hectare sejam colhidas até 100 sacas, mas tudo dependerá do clima. Segundo os produtores, as lavoras devem pegar pelo menos 80 dias de chuva para ter como resultado uma boa colheita.

Ao fim da colheita, a safra deve produzir cerca de 2,4 milhões sacas de milhos, sendo que 70% é exportado e o restante supre a necessidade do mercado interno.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...