Sai edital do concurso Liquigás com 1.275 vagas para todos os níveis

Foi divulgado nesta segunda-feira, 10, um novo edital do concurso Liquigas. São 1.275 vagas, das quais 74 são para provimento imediato e as demais em formação de cadastro de reserva. O documento foi publicado no Diário Oficial da União e a organizadora é a Fundação Cesgranrio.

A seleção conta com oportunidades em diversos cargos de todos os níveis de escolaridade. Os ganhos iniciais variam de R$1.321 a R$4.894. O prazo de validade da seleção será de seis meses, podendo chegar a um ano. As contratações ocorrerão pelo regime celetista. Este é o segundo edital que a Liquigás divulga este ano.

Liquigás tem mais de mil vagas para nível fundamental

O grande destaque do novo concurso da Liquigás é a oferta de vagas considerável para cargos de nível fundamental. No total, são 1.070 oportunidades, sendo 345 para fundamental incompleto (antiga 4º série) e 725 para fundamental completo (antiga 8ª série).

São dois cargos em disputa. Para fundamental incompleto a carreira é a de ajudante de carga e descarga, com lotação nos seguintes estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Já para fundamental completo as oportunidades serão para o cargo de oficial de produção I. Assim como o ajudante, serão diversos polos de trabalho: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins.

Para o ajudante de carga e descarga, o salário básico inicial é de R$1.321,09 enquanto o oficial recebe R$1.691,10. Para ambos, a oferta de vagas está dividida em ampla concorrência, pessoas pretas e pardas, além dos deficientes.

Concurso Liquigás oferece vagas para todos os níveis de escolaridade

Seleção tem 205 vagas para médio e superior

Além disso, o concurso da Liquigás oferece, também, oportunidades em cargos dos níveis médio e superior. São diversos cargos, com o candidato podendo escolher o polo de atuação.

Para nível médio, são 110 vagas distribuídas pelos cargos de ajudante de motorista granel I; assistente administrativo I; assistente de logística I; oficial de manutenção I nas áreas de mecânica e elétrica; operador de gás; técnico de instalações; e técnico de segurança do trabalho.

Os ganhos variam de R$1.321,09 a 2.984,14, de acordo com o cargo pretentido pelo candidato e os selecionados poderão ser lotados em Santa Catarina; Bahoa; Minas Gerais; Pernambuco; Rio de Janeiro; Rio Grande do Norte; São Paulo; Mato Grosso; Rio Grande do Sul; Ceará e Pará.

Concorrentes com nível superior poderão concorrer a 95 vagas nas seguintes funções: profissional de vendas júnior; profissional júnior de Comunicação Social; profissional júnior de Direito; profissional júnior de Economia; profissional júnior de Analista de Sistemas; profissional júnior de Arquiteto de Soluções;

A remuneração inicial varia de R$3.583,26 a R$4.894,08. Para este nível, os polos de trabalho serão: Ceará; Espírito Santo; Mato Grosso do Sul; Paraná; Rio de Janeiro; Tocantins; São Paulo; Goiânia e Santa Catarina.

Prazo de inscrições abre nesta terça, 11

Quem ficou interessado no concurso Liquigás deve ficar atento ao calendário. Isso porque o prazo de inscrições será aberto nesta terça-feira, 11, e ficará disponível somente até o dia 1º de outubro. Os candidatos devem acessar o site da Fundação Cesgranrio, a organizadora da seleção, procurar a área destinada à seleção e preencher o formulário com os principais dados para cadastro.

Para confirmar a participação no concurso da Liquigás será preciso quitar a taxa de inscrição. Os valores são de R$37 para nível fundamental, R$47 para médio e R$67 para as carreiras de superior. O valor deve ser pago por meio de boleto, em qualquer agência bancária e até o último dia do prazo de inscrições.

Candidatos inscritos no programa CadÚnico e membros de família baixa renda poderão solicitar isenção do valor da taxa. Os interessados terão de 11 a 18 de setembro para preencher o requerimento e enviar a documentação comprobatória. No dia 28 do mesmo mês, serão divulgados os pedidos deferidos após recursos.

Provas objetivas serão realizadas em novembro

Os candidatos do concurso Liquigás serão avaliados por meio de provas objetivas, que terão caráter eliminatório e classificatório e acontecerão em 18 de novembro. Haverá aplicação de provas em diversas cidades do país, de acordo com o polo de lotação do cargo, que abrange diversas regiões.

Para cargos do nível fundamental, além do ajudante de motorista e operador serão cobradas 30 questões de Conhecimentos Básicos, divididas por meio de várias disciplinas. Já os interessados nas demais carreiras de nível médio serão avaliados com 40 questões, sendo 20 de Conhecimentos Básicos e 20 de Específicos. Já a prova dos candidatos de nível superior contarão com 60 itens, sendo 40 de conteúdos específicos.

Cidades de provas do concurso Liquigás:

⇒ Belo Horizonte/MG

⇒ Curitiba/PR

⇒ Recipe/PE

⇒ Rio de Janeiro

⇒ Rio Grande do Sul

⇒ Santa Catarina/SC

⇒ São Paulo

⇒ Salvador/BA

⇒ Fortaleza/CE

⇒ Brasília/DF

⇒ Goiânia/GO

⇒ São Luís/MA

⇒ Cuiabá/MT

⇒ Belém/PA

⇒ Macaé/RJ

⇒ Natal/RN

⇒ Porto Alegre/RS

⇒ Palmas/TO

⇒ Florianópolis/SC

⇒ Vitória/ES

⇒ Campo Grande/MS

Os concorrentes aos cargos de ajudante de carga e descarga e oficial de produção serão avaliados, também, por meio de uma segunda etapa, que será o exame de capacidade física, somente para os classificados na primeira fase. A etapa está prevista para acontecer nos dias 12 e 12 de janeiro. A divulgação e homologação dos resultados finais estão previstas para 21 de fevereiro de 2019.

Empresa oferece muitos benefícios!

A Liquigás oferece aos seus funcionários muitos benefícios. Confira a seguir quais são eles!

• Assistência médica para os empregados e seus dependentes legais;

• Ticket-refeição para quem trabalha nos escritórios comerciais fora das unidades operacionais (com refeitório)e na sede;

• Vale-alimentação para compras em supermercados;

• Convênio farmácia;

• Auxílio a dependentes com deficiência;

• Auxílio-funeral;

• Seguro de vida;

• Auxílio-creche;

• Adicional por tempo de serviço;

• Licença maternidade de 180 dias;

• Plano de previdência;

