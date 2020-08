Saiba como a polícia encontrou o casal que estava desaparecido

O carro onde o casal estava foi encontrado capotado em uma ribanceira (Foto:Divulgação)

Um helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) localizou o carro capotado em uma ribanceira às margens da rodovia PA-263; Confira os detalhes

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Segup) detalhou, nesta quinta-feira (27), como o casal Nielson Ribeiro e Chen Mei Yin foi encontrado. Um helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) localizou o carro capotado em uma ribanceira às margens da rodovia PA-263, no KM 15, que liga os municípios de Goianésia do Pará e Breu Branco, no sudeste do Estado.

–Casal Nielson Ribeiro e Chen Mei Yin será sepultado na tarde de hoje (28), em Ananindeua

Após quatro dias desaparecidos, professor e esposa são achados mortos em Goianésia do Pará

Ainda de acordo com a Segup, desde domingo (23), quando o desaparecimento foi registrado, agentes de segurança pública do Estado faziam buscas pelo casal, considerando as imagens de câmeras de segurança que fizeram os últimos registros do veículo. O titular da Segup, Ualame Machado, afirmou que os corpos estavam em avançado estado de decomposição dentro do carro.

“Desde que a Polícia foi notificada, nós intensificamos as ações em várias regiões que pudessem ter repercussão do caso, desde Altamira até a região de Goianésia, envolvendo vários órgãos da segurança pública, inclusive com emprego de aeronave”, declarou o secretário.

Ele também informou que o veículo possivelmente caiu na margem da estrada e o casal ficou preso entre as ferragens. “Infelizmente, devem ter sido vítimas de uma fatalidade de acidente de trânsito, mas a causa ainda será estudada”, explicou Ualame Machado. Ele ressaltou que a Segup “lamenta o ocorrido e presta o apoio necessário à família das vítimas”.

De De acordo com o titular da Segup, Ualame Machado, possivelmente caiu na margem da estrada e o casal ficou preso entre as ferragens (Foto:Divulgação)

Ao localizarem os corpos, os agentes acionaram imediatamente o Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves de Tucuruí para realizar o exame de necropsia e a remoção do corpo do local. A Polícia Civil informou que vai continuar as investigações para concluir qual foi a causa do acidente.

