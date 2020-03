Saiba como contratar o serviço de internet ideal para a empresa

(Foto:Reprodução Internet) – Promover as condições ideais de trabalho para os seus funcionários, ser capaz de atender demandas de atendimento e vendas online, são processos que demandam a contratação de um serviço de internet de qualidade para a sua empresa.

Atualmente é praticamente impossível se desvincular do mundo digital em se tratando de negócios. A internet viabiliza desde a resposta a e-mails até o fechamento de um grande negócio com um fornecedor.

Independente do ramo de atuação no mercado, um serviço de qualidade, a exemplo dos ofertados por grandes empresas como a Net Empresas, deve ser prioridade.

Neste caso, o ponto de partida na hora da contratação é observar alguns pontos básicos: boa qualidade de cobertura e eficiência de sinal, obter um atendimento rápido e eficaz no caso de problemas e pagar preços acessíveis.

Existem certos tipos de negócios que demandam alguns pontos específicos sobre internet. Confira as dicas para ajudar você a contratar o serviço ideal.

Entenda o seu nicho de trabalho

O primeiro passo no momento de se contratar o serviço de internet é a identificação da sua área de atuação. Pode parecer bobo, mas essa relação é fundamental.

Empresas que trabalham no ramo da comunicação, arquitetura e design normalmente precisam enviar arquivos pesados para clientes.

Por isso, é preciso fazer a relação direta entre a finalidade e o uso da internet, contratando um serviço que atenda às suas demandas reais do seu negócio.

Em muitos casos é possível aliar a contratação da internet a outro serviço, como o Telefone da Net, conseguindo preços mais em conta sem comprometer a necessidade da empresa.

Qual é o objetivo da contratação

Outro ponto muito importante na hora dessa contratação é entender qual a finalidade. Pode ser que o negócio não tenha a necessidade de banda larga de grande velocidade, no entanto, os objetivos empresariais podem exigir um serviço diferente.

Uma fábrica de roupas normalmente não demandaria uma internet de ponta para que seus trabalhos funcionassem de forma produtiva e eficaz. No entanto, se a empresa quiser entrar para o mercado de e-commerce, poderá precisar de outro plano para atender às novas prioridades.

Isso ocorre com setores que precisam de serviços mais específicos, como internet rural e links dedicados, que são um caminho exclusivo contratado pela empresa para a troca de dados com o provedor. Na hora de planejar a contratação de sua internet ou fazer mudanças no plano atual, não se esqueça dos os objetivos empresariais.

Entenda as especificidades

Tudo está relacionado às características próprias de cada negócio. São casos e casos, todos precisam ser analisados com calma para que a contratação de serviço seja eficiente, tanto na qualidade do serviço quanto no financeiro.

Consultórios ou outros negócios que apresentam salas de espera podem investir em um Wi-Fi de qualidade. Contratar um Claro Combo pode ser uma alternativa. Assim, você agrega diferentes produtos – televisão à cabo, internet e telefone – em somente um pagamento.

Outra dica também é estar sempre atento às promoções e manter diálogo com a prestadora de serviço. Existem planos e pacotes voltados somente para empresas, oferecendo preços melhores e outras vantagens.

