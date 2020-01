Saiba como estudar sem a nota do Enem

Bolsa de estudo é uma das opções e descontos podem chegar até 70%



Quem garantiu um bom desempenho na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 e nas áreas do conhecimento abordadas na avaliação pode começar uma graduação ainda neste ano fazendo uso das notas do exame.

Mesmo se você foi mal no Enem ou perdeu o dia da prova, ainda pode fazer planos para iniciar a faculdade no primeiro semestre de 2020 com descontos nas mensalidades. E caso ainda tenha dúvidas se a nota do exame será suficiente para pleitear uma vaga por meio dos programas do governo Sisu, Prouni ou Fies, é possível utilizar o simulador de nota de corte do Educa Mais Brasil.

Fez a simulação e viu que com o resultado não vai dar para participar dos processos seletivos dos programas do governo? Calma, ainda é possível conseguir uma bolsa de estudo do Educa Mais Brasil e cursar uma graduação com descontos de até 70% nas mensalidades, sem precisar apresentar a nota do Enem para realizar a candidatura. As inscrições são gratuitas e já há vagas para 2020.1.

Como conseguir bolsa de estudo sem a nota do Enem 2019

Acesse o site www.educamaisbrasil.com.br;

• Escolha a modalidade “Faculdade”;

• Preencha os dados solicitados (cidade, curso ou faculdade)

• Pesquise as bolsas, modalidades e turnos disponíveis;

• Clique em “quero esta bolsa”;

• Faça o cadastro gratuito;

• Pague o valor referente à pré-matrícula;

• Compareça na instituição para realizar a matrícula.

