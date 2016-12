Saiba o horário de funcionamento dos bancos na semana de Ano Novo e como pagar contas

Outros canais de atendimento fora as agências, como caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking, banco por telefone, agências dos Correios, casas lotéricas e outros, poderão ser utilizados nos dias 30, 31 e 1 para realizar operações bancárias. Por InfoMoney “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Em comunicado, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) esclareceu que as contas referentes ao consumo de água, luz, TV a cabo e carnês cujo vencimento seja entre os dias 30 ou 1 de dezembro poderão ser pagas na segunda-feira (2) sem que seja cobrada multa por atraso no pagamento. Os tributos, segundo a Federação, “já vem com data ajustada em relação ao calendário de feriados (federais, estaduais e municipais)”.

