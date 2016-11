Saiba por onde anda Suzana Alves, a eterna ‘Tiazinha’

“Grata e feliz”, assim se define a atriz Suzana Alves, de 38 anos, em seu perfil no Instagram, onde ela compartilha com os fãs a vida saudável que leva e os momentos de afeto familiar com o filho Benjamin, fruto do casamento com o ex-tenista Flávio Saretta.

Separamos algumas boas fotos (na galeria acima) para mostrar a atual rotina de Suzana, que fez um sucesso estrondoso na década de 1990, quando viveu a personagem Tiazinha, se tornando um dos maiores símbolos sexuais da época.

Caso tenha algum “esquecido” lendo isso, nós “refrescamos” a sua memória: Suzana foi assistente de palco do programa H, apresentado por Luciano Huck, exibido na Band nos anos 90. Lá ela interpretou a Tiazinha, que realizava fetiches sexuais e sadomasoquistas dos convidados da atração.

Após Tiazinha estourar no Brasil, Suzana posou para a Playboy, vendeu produtos com marca própria e ainda ganhou um programa só dela (As Aventuras de Tiazinha). Passada a história com o H, a atriz integrou o elenco da segunda edição da Casa dos Artistas. Ela também investiu nos estudos de interpretação. Suzana possui hoje um estúdio de pilates.

Por Fama ao Minuto

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

