Saiba quais estabelecimentos públicos funcionam no feriadão

A Estação das Docas funciona normalmente no feriadão (Foto:Reprodução/Oswaldo Fortes)

O Feriado de Corpus Christ é comemorado nesta quinta-feira, dia 20. Na manhã desta terça-feira (18), o Governo do Estado divulgou uma lista dos estabelecimentos públicos que funcionarão durante o feriadão. Confira:

Banpará: Na quinta, o banco do Estado do Pará não irá funcionar. Na sexta funcionará em horário normal, das 10h às 16 horas.

Ofir Loyola: No hospital, a Unidade de Atendimento Imediato funcionará 24 horas para acolher casos de urgência e emergência oncológica. Já os serviços de ambulatório, radioterapia e quimioterapia funcionarão em escala de plantão para atender atividades agendadas.

Santa Casa: A Fundação Santa Casa de Misericórdia, conforme estabelece o decreto Nº 170 publicado em 13 de junho, trabalhará em regime de plantão para as equipes assistenciais, nos dias 20 e 21 mantendo assim, o atendimento aos pacientes internados, além da acolhida às mulheres que precisem da área de obstetrícia.

Sespa: As unidades de referência (Uremia, Uredipe, Ure Demétrio Medrado, Ure Presidente Vargas e Ure Reduto) não funcionarão na quinta e sexta, 20 e 21. A Unidade Básica de Saúde da Pedreira estará aberta para atender casos de urgência. Os Hospitais Estaduais e Regionais funcionarão em caráter de plantão.

Procon: Estará fechado nos dois dias, quinta e sexta-feira.

Delegacias: Nos dias 20 e 21, a Polícia Civil contará, em todo Estado, com delegacias que funcionarão em escala de plantão 24 horas. A partir de 18h de quarta-feira (19), as unidades estarão com atendimento com a presença de equipes completas: delegado; investigadores; e escrivães. São elas: delegacias em Belém e região metropolitana: São Brás; Marambaia; Cremação; Pedreira; Icoaraci; Mosqueiro; e Cabanagem. Na região metropolitana: Seccionais de Ananindeua e da Cidade Nova em Ananindeua; Seccional de Marituba e Delegacia de Benevides.

A delegacia de Outeiro e Seccional de Mosqueiro receberão reforços de mais uma equipe policial, em cada delegacia. Além dessas, terão atendimento 24 horas, no final de semana, a DATA de Belém (Divisão de Atendimento ao Adolescente), para atender casos de menores em conflito em com a lei; delegacia da Mulher de Belém (para atender casos de violência doméstica e familiar contra a mulher); Divisão de Homicídios de Belém, para atender ocorrências de homicídios, e DRCO (Divisão de Repressão ao Crime Organizado), para registrar qualquer tipo de boletim de ocorrência.

No interior do Estado, o atendimento será realizado durante 24 horas nas cidades que contam com Seccionais de Polícia e nas Delegacias das sedes dos 139 municípios do interior.

Sine: Funciona até quarta-feira (20), às 15h. Quinta e sexta-feira estará fechado.

Seaster: Fechada na quinta e sexta-feira.

Sefa: As unidades regionais e especiais estarão fechadas na quinta-feira (20) e na sexta-feira (21). As oito unidades de fronteira, responsáveis pelo controle das mercadorias em trânsito vão funcionar normalmente.

Cosanpa: não haverá atendimento presencial, na quinta-feira. Na sexta o atendimento presencial funcionará normalmente. No sábado (22), o atendimento nas lojas de Mosqueiro e Salinas será de 8h às 14h. Já o atendimento online e por telefone funcionam normalmente, todos os dias das 6h às 20h.

Arcon: estará fechada no quinta e sexta-feira, 20 e 21.

PARQUES E ESPAÇOS DE VISITAÇÃO E LAZER

Estação das Docas: funciona normalmente.

20/06 (quinta-feira) – 10h às 02h

21/06 (sexta-feira) – 10h às 02h

22/06 (sábado) – 10h às 02h

23/06 (domingo) – 9h às 00h

Mangal das Garças: funcionamento normal.

20/06 (quinta-feira) – 9h às 18h

21/06 (sexta-feira) – 9h às 18h

22/06 (sábado) – 9h às 18h

23/06 (domingo) – 9h às 18h

Parque do Utinga: funciona normalmente.

20/06 (quinta-feira) – 6h às 17h

21/06 (sexta-feira) – 6h às 17h

22/06 (sábado) – 6h às 17h

23/06 (domingo) – 6h às 17h

São José Liberto: Na quinta-feira, dia 20, o espaço funciona das 10h às 16h; e na sexta-feira, 21, das 9h às 18h.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...