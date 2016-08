Saiba quem concorre ao cargo de prefeito no município de Alenquer

Seis candidatos concorrem ao cargo de prefeito em Alenquer, oeste do Pará: Carlos Cambraia (PSC), Gilvandro Valente (PTN), Dr. Farias (PMDB), João Piloto (PSDB), Juraci Sousa (PPS) e Xiquito (PDT). Os bens de cada um deles podem ser consultados no site do TSE, assim como informações pessoais, prestação de contas, situação da candidatura e proposta de governo. Confira abaixo um pouco mais sobre os participantes do pleito em 2016.

A coligação “Alenquer no Rumo Certo” indicou o atual prefeito Carlos Cambraia do Partido Social Cristão (PSC). Ele tem 46 anos e terá como vice o empresário Neto Macedo de 34 anos, que é filiado ao partido Democratas (DEM). Quanto ao patrimônio, Cambraia declarou R$ 210 mil, sendo uma casa no valor de R$ 80 mil em Marabá, o bem de maior valor. O vice declarou R$ 317 mil.

Para formar a coligação “Vencer para reconstruir” o Partido Trabalhista Nacional (PTN) indicou o nome do médico Gilvandro Valente, de 61 anos e seu vice será o empresário Raimundo Dias (PTN), de 50 anos. Na declaração de patrimonial, o candidato a prefeito informou possuir R$ 3,3 milhões. Entre os itens de valor mais alto estão uma fazenda na zona rural de Alenquer, no valor de R$ 2,5 milhões e uma casa em Santarém de R$ 394 mil. Por sua vez, seu vice informou R$ 9,3 milhões em bens.

Cleostenes Farias, conhecido como Dr. Farias, será o candidato pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Ele é médico e tem 66 anos. Declarou R$ 316 mil em patrimônio, sendo um terreno na várzea de R$ 165 mil, o bem mais valioso. Seu Vice, Heverton Silva, é servidor público e tem 31 anos. Não constam bens em seu nome no documento enviado a Justiça eleitoral.

João Filgueiras, mais conhecido como João Piloto é o candidato a prefeito da coligação “Trabalho e Progresso”. Filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), ele é piloto da aviação comercial e tem 62 anos. Na declaração junto a justiça eleitoral, consta um patrimônio de R$ 627 mil, sendo o bem mais valioso, uma casa de R$ 600 mil. A assistente social, Idinalva Maciel será a candidata a vice. Ela tem 35 anos e representa Partido Social Democrático (PSD), que declarou R$ 54 mil

Juraci Souza é psicólogo e tem 48 anos. Ele é a aposta da coligação “Fé na mudança”, que reúne seu Partido Popular Socialista (PPS) e o Partido Progressista (PP), do candidato a vice Josino Filho, 44 anos, que atua como comerciante e declarou R$ 950 mil. Juraci Souza não declarou bens.

Francisco Menezes, mais conhecido como Xiquito, tem 52 anos e atua como agricultor. Ele é representante do Partido Democrático Trabalhista (PDT). O vice é José Erivaldo, que também é do PDT e atua como agricultor. Quanto ao Patrimônio, o candidato a prefeito declarou R$ 42 mil, sendo uma casa de R$ 30 mil. O vice, declarou R$ 202 mil.

