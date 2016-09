Sairé 2016: Disputa entre Botos Tucuxi e Cor de Rosa marcam terceira noite de Sairé

A terceira noite do Sairé 2016 foi marcada por rituais religiosos e a tão esperada apresentação Botos Tucuxi e Cor de Rosa. O evento que iniciou na quinta-feira (15) vai até a segunda (19) e acontece em Alter do Chão, vila distante cerca de 40 quilômetros de Santarém, no oeste do Pará. Confira como foi a transmissão em tempo real.

Após mais uma celebração religiosa na Praça, que abriu a programação oficial da noite. Aos poucos, o público foi lotando as arquibancadas do Sairódromo. De acordo com o regulamento, cada Boto teve direto a 30 minutos para fazer o esquenta antes de iniciar a disputa.

O primeiro a se apresentar foi o Boto Tucuxi. Atual campeão, com oito títulos, o objetivo é igualar o número de conquista do rival, que tem nove. Em 2016, a aposta foi mostrar a diversidade da Festa do Sairé, que mistura cores e ritmos. Outro ponto explorado foi resgate das manifestações indígenas antes da chegada dos europeus. A agremiação contou com aproximadamente 700 componentes e a evolução durou 1h45.

A evolução do Tucuxi no Lago Verde iniciou com a representação do ritual indígena do Cumaru. Um dos destaques foi a alegoria representando a mãe natureza, no formato de mulher, incluindo a fauna e a flora brasileira e que impressionou por seu tamanho e imponência com 35 metros de altura.

Conduzida pela alegoria de mulher borboleta, representando a transformação da natureza, a Rainha do artesanato iniciou sua participação saindo de um jarro em homenagem à cerâmica Tapajoara. Por sua vez, a alegoria Botometamorfose , representando o animal que assume a forma humana, trouxe o Boto homem, quesito tradicional nas apresentações.

Em busca do décimo título, o boto Cor de Rosa apresentou no Festival do Sairé 2016 o tema “Encantos de Santarém”. A associação folclórica do boto trouxe inovações na iluminação, além de dar destaque para um trabalho artesanal nas alegorias. O Cor de Rosa esteve em cena durante 1h52 no Lago Verde com 600 brincantes e 15 alegorias, mostrou histórias sobre a vila de Alter do Chão e o Sairé, de acordo com o elementos que povoam o imaginário ribeirinho e indígena.

Entre os destaques está a alegoria do pássaro Uirapuru, com penas feitas a partir de palha de palmeira. Foi ele quem trouxe o cantador da agremiação sobrevoando as arquibancadas. Uma caravela e alguns personagens interpretaram a presença portuguesa na Amazônia e um boto gigante trouxe o ator que interpretou a forma humana da lenda durante a sedução.

O grupo explorou bastante a presença de animais regionais como e outros símbolos da cultura tapajônica como o muiraquitã – amuleto confeccionado pelos povos indígenas do Baixo Amazonas. Figuras de locais que representam a cidade também fizeram parte da apresentação, como: Igreja da Matriz, coreto da Praça da Matriz, garapeira Ipiranga, o Museu e uma representação simbólica do Círio de nossa senhora do Conceição ganhou forma durante a evolução.

A apuração das notas do jurado e a divulgação do vencedor acontecerá nesta segunda-feira (19), às 16h, no Sairódromo. O encerramento do Sairé contará ainda com a festa dos Barraqueiros às 21h, com o show da banda Amazon Beach.

