Sairé 2018-Botos se habilitam em chamada pública e garantem R$ 600 mil para festival do Sairé

Botos durante apresentação no Sairé (Foto: Zé Rodrigues/TV Tapajós/Arquivo) -Recursos serão repassados pela Prefeitura de Santarém para os botos Cor de Rosa e Tucuxi.

Em 2018, os recursos para custear parte dos gastos das agremiações folclóricas Boto Cor de Rosa e Boto Tucuxi para o Festival do Sairé serão bancados pela Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará. O montante é de R$ 600 mil, sendo R$ 300 mil para cada boto.

O Festival será realizado na noite do dia 22, no Sairódromo, cuja estrutura de arquibancadas, camarotes e palco começa a ser montada nesta terça-feira (11), segundo o secretário municipal de Cultura, Luís Alberto Figueira.

“Esse ano a Prefeitura está bancando sozinha a subvenção para os botos. Ano passado o Governo do Estado fez uma promessa de recursos, mas não cumpriu. E esse ano nem sinalizou qualquer ajuda para os botos”, disse Luís Alberto.

Para 2018, a Prefeitura em parceria com a comunidade de Alter do Chão resgata o rito da busca do juiz e da juíza em suas residências para os barracões construídos na Praça do Sairé.

“Nesse segundo ano da gestão nós conseguimos entrar entendimento com a comunidade acerca das estruturas e dos ritos religiosos. Construímos os barracões do juiz e da juíza e na quinta-feira em começa o Sairé faremos a busca do juiz e da juíza em suas residências, resgatando um rito que há muitos anos não era realizado”, destacou.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém, Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...