Sairé 2018 deve atrair centenas de banhistas à Alter do Chão; praia exige cuidados

Ilha do Amor, em Alter do Chão, um dos principais pontos turísticos do Pará — Foto: Arquivo/TV Tapajós

O movimento intenso exige atenção na água. O Corpo de Bombeiros e a Marinha mantêm o alerta para banhistas e donos de embarcações de esporte e recreio; veja regras.

O mês de setembro chegou e o movimento de visitantes e turistas começa a crescer em Alter do Chão, distante quase 37 km de Santarém, no oeste do Pará.

A vila, com seis mil habitantes, tem a praia de água doce mais bonita do Brasil e deve atrair pessoas do mundo inteiro durante a festa do Sairé, entre os dias 20 e 24 deste mês.

O Sairé é a mais antiga manifestação folclórica da região e já existe a mais de 300 anos. O evento também deve atrair o maior número de banhistas à praia.

O movimento intenso exige cuidados na água. O Corpo de Bombeiros e a Marinha mantêm o alerta para banhistas e donos de embarcações de esporte e recreio.

Os cuidados devem ser redobrados por conta da quantidade de pessoas que frequentam a vila. A Ilha do Amor – a faixa de areia no rio Tapajós – é o local mais visitado.

A travessia da Orla de Alter para a Ilha do Amor deve ser feita nas catraias (quatro pessoas) ou nas lanchas habilitadas (sete pessoas), sem extrapolar o limite.

Use o colete salva-vidas assim que entrar na catraia

Não tente fazer a travessia nadando, é perigoso

Evite entrar na água alcoolizado, é arriscado

As crianças devem ter total atenção dos pais e reparadas sempre que estiverem na água. A falta de atenção pode ocasionar incidentes, por isso o cuidado deve ser redobrado.

Mantenha a atenção sempre que a criança entrar na água

Não deixe a criança sozinha na margem da praia

Fique atento para que a criança não avançar o limite permitido

As embarcações de esporte e recreio (barcos, lanchas e moto aquáticas) devem obedecer os limites de velocidade e os locais de atracação, de acordo com as normas.

O condutor da embarcação deve ser habilitado e ficar sempre atento

A embarcação deve está em situação regular e inscrita na Marinha

Redobrar a atenção na área destinada aos banhistas

Ilha do Amor

Praia do Cajueiro

Praia do CAT

Ponta do Cururu

Saraípora, Dalva de Jesus Vieria, de 54 anos, comunitários e visitantes no Sairé 2017 — Foto: Adonias Silva/G1

Segundo historiadores, a Festa do Sairé é realizada há mais de 300 anos na região. Os dois relatos mais antigos da introdução do Sairé em Alter do Chão são de 1951 e 1980.

A festa, que conta com ritos religiosos, procissões, ladainhas, levantamento dos mastros, competições entre homens e mulheres é realizada todos os anos no mês de setembro.

Paralelo a manifestação, ocorre o Festival dos Botos, marcado pela disputa folclórica de Tucuxi e Cor de Rosa. O Sairé atrai milhares de pessoas todos os anos.

Boto Cor de Rosa no Sairé em Alter do Chão, no Pará — Foto: Andressa Azevedo/Arquivo/G1

Por Adonias Silva, G1 Santarém, PA

