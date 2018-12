Saiu a lista dos nomes mais registrados no Brasil e no Pará em 2018; confira!

(Foto: Reprodução) – O nome Enzo Gabriel foi o mais utilizado para registrar os bebês nascidos no Brasil em 2018. Segundo os dados disponíveis no Portal da Transparência do Registro Civil, ele aparece liderando o ranking com 18.156 registros. No caso das meninas, o nome mais escolhido pelos pais foi Maria Eduarda, com 15.760 recém nascidos.

No Pará o nome Enzo ficou na segunda colocação de registros, com 643. João Miguel foi o nome preferido dos pais para dar aos filhos: foram 652 registros no estado. Maria Eduarda foi o nome mais registrado entre as meninas, com 576, seguido por Ana Clara e Maria Clara, com 490 e 465 registros respectivamente.

Os nomes Miguel e Alice, que no ano passado ocupavam o primeiro lugar, este ano desceram para a segunda e nona posição respectivamente. Confira a lista nacional e paraense:

Balanço geral no Brasil

1. Enzo Gabriel 18.156

2. Miguel 17.699

3. Arthur 17.119

4. João Miguel 16.049

5. Maria Eduarda 15.760

6. Maria Clara 14.170

7. Heitor 14.025

8. Pedro Henrique 13.672

9. Alice 12.482

10. Ana Clara 11.059

Balanço dos nomes masculinos

1. Enzo Gabriel 18.156

2. Miguel 17.699

3. Arthur 17.119

4. João Miguel 16.049

5. Heitor 14.025

6. Pedro Henrique 13.672

7. Davi 10.206

8. Bernardo 9.914

9. João Pedro 9.519

10. Gabriel 9.452

Balanço dos nomes femininos

1. Maria Eduarda 15.760

2. Maria Clara 14.170

3. Alice 12.482

4. Ana Clara 11.059

5. Helena 10.573

6. Valentina 10.325

7. Maria Luiza 9.353

8. Laura 9.252

9. Maria Alice 8.782

10. Maria Cecília 7.719

Balanço Geral no Pará

1 JOÃO MIGUEL 652 registros

2 ENZO GABRIEL 643 registros

3 MARIA EDUARDA 576 registros

4 ANA CLARA 490 registros

5 MARIA CLARA 465 registros

6 ARTHUR 405 registros

7 PEDRO HENRIQUE 386 registros

8 HEITOR 369 registros

9 MIGUEL 320 registros

10 MARIA VITÓRIA 299 registros

(Fonte: Uol)

