Saiu de Castelo de Sonhos-Motorista com caminhão carregado de boi desaparece em rodovia

Motorista de caminhão, identificado como Rafael de Miranda, de 36 anos, desapareceu, na manhã de ontem, próximo ao estado do Mato Grosso onde foi visto pela ultima vez.

Ele saiu de Castelo de Sonhos, distrito de Altamira, e transportava 34 bovinos na rodovia BR-163 para o frigorífico de Matupá no Mato Grosso.

Rafael foi visto as 04h00 da madrugada desta quarta-feira 31 de maio na serra do cachimbo na rodovia BR-163 e não chegou ao destino.

De acordo com o a informação as característica do caminhão 330 fuscão branco,placa MKI 1677, com escrita no para sol e nas portas “TRANSPORTE ZORTHEA”

Caso alguém saiba do paradeiro comunicar a delegacia mais próxima; o caso foi registrado na Delegacia de Castelo de Sonhos no Pará. O Desaparecimento do caminhão e do motorista foi postado nas redes sociais pela familía.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

