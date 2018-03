Saiu de Guarantã -Aeronave com três ocupantes faz pouso forçado em Sinop (MT)

(foto: Só Notícias) -Uma aeronave, prefixo PT- EKM, fez um pouso forçado, esta tarde, em um aeródromo, na MT-140, rodovia que liga Sinop a Santa Carmem. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada no momento em que o avião fazia os procedimentos de segurança [sobrevoo], até conseguir pousar.

O sargento Evangelista de Almeida, disse ao Só Notícias que, a equipe se posicionou na pista do aeródromo, até o avião fazer o pouso forçado. “O piloto sobrevoou a área vários minutos até diminuir a quantidade de combustível. Em seguida, fez o pouso. O ‘trem de pouso’ acionou, mas não travou e, por isso, a parte dianteira da aeronave, bateu forte na pista de cascalho. Ninguém se feriu”, acrescentou o sargento.

Além do piloto, também estavam no avião dois tripulantes. Eles seguiam de Guarantã do Norte até Sinop, conforme apurou Só Notícias. Ambos receberam os atendimentos, no aeroporto. Não foi confirmado quem é o proprietário do monomotor.



