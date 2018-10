Saiu do Pará – Ibama apreende carga ilegal de madeira em Natal

Ibama apreende madeira ilegal em Natal — Foto: Acson Freitas/Inter Tv Cabugi – Material que saiu do Pará seria entregue a uma empresa que agora está sob investigações. Apreensão aconteceu nesta segunda-feira (29).

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu, em Natal, uma carga ilegal de madeira, vinda da cidade de Uruará, no Sudoeste do Pará. A ação ocorreu na tarde desta segunda-feira (29).

O caminhão que transportava cerca de 23 metros cúbicos de madeira serrada foi parado por agentes da Secretaria de Tributação (SET), que acionaram o instituto ambiental. A inspeção inicial apontou um valor estimado de R$ 55 mil para a carga.

Uma guia florestal falsificada foi encontrada com o motorista. Normalmente, o documento serve para atestar a legalidade da madeira desde a retirada até o transporte. O material seria entregue a uma empresa de Natal que agora está sob investigações do Ibama.

Já o motorista foi autuado por sonegação fiscal e também poderá responder por crime ambiental. A empresa tranportadora para a qual ele trabalha também será investigada.

A equipe técnica do Ibama que participou da ação de apreensão acredita que a madeira possa ter sido extraída de uma reserva indígena ou ambiental em Uruará, no Pará.

Do G1

