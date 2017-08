Saiu no Fantastico-Grupo criminoso de penitenciária em Cuiabá envolve Novo Progresso em destaque nacional

Chamado “Mareta Progresso 157” têm como alvo principal roubos de carros.

A operação teve uma condução coercitiva em Novo Progresso.

A operação “Ares Vemelhos” foi destaque em rede nacional da TV Globo, no programa dominical Fantástico, na ação foi desencadeada nesta quinta-feira (17/08) para o cumprimento 125 ordens judiciais, sendo 51 mandados de prisão preventiva, 12 conduções coercitivas e 62 buscas e apreensão domiciliar, nos Estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Também foram apreendidos quatro veículos, 113 tabletes de maconha, armas e munições. Fora do Estado de Mato Grosso, a operação cumpriu cinco mandados de prisão e cinco buscas em Campo Grande, uma condução coercitiva em Novo Progresso, no Pará, cinco prisões preventivas e cinco buscas em Rondônia.

Investigação revela uma cadeia brasileira onde os presos têm um mercadinho à disposição e usam celulares tranquilamente. Os bandidos formaram até um grupo em um aplicativo de troca de mensagens, para combinar os crimes. Chamado “Marreta Progresso 157” (157 é o artigo do “Código Penal” para roubo), o assunto principal do grupo é roubo de carros.

O criador do grupo é Luciano Mariano da Silva, apelido: Marreta. Condenado à prisão por 56 anos por tráfico e roubo, ele está na Penitenciária Central de Mato Grosso, em Cuiabá, a maior cadeia do estado. Segundo a polícia, ele controla do presídio os crimes praticados no estado pela principal quadrilha do Rio de Janeiro. Criou até uma poupança do crime.

Veja na reportagem do Fantástico:

