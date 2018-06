Saiu o edital da Polícia Federal; São 500 vagas. Confira!

Acabou a espera! O tão aguardado edital do concurso da Polícia Federal saiu nesta sexta-feira (15). São ofertadas 500 vagas para cargos policiais nos quadros da Polícia Federal. Os salários chegam até R$ 22 mil.

As inscrições iniciam na próxima terça-feira (19) e seguem até às 18h do dia 2 de julho de 2018, horário oficial de Brasília. O certame está sendo realizado sob a organização do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (cespe). Os interessados no concurso devem fazer a inscrição no endereço eletrônico. Os valores das incrições variam de acordo com o cargo pretendido, de R$ 180 a R$ 250.

As vagas ofertadas são distribuídas entre os cargos de Delegado de Polícia Federal (150), Perito Criminal (60), Escrivão de Polícia Federal (80), Papiloscopista (30) e Agente de Polícia Federal (180). Do total de vagas, 5% serão destinadas a candidatos com deficiência.

ETAPAS DO CONCURSO

O concurso será realizado em duas etapas, em todas as capitais do país. A primeira etapa é composta por provas objetivas e discursivas (de caráter eliminatório e classificatório); teste de aptidão física (TAF; de caráter eliminatório); exame médico e avaliação psicológica (de caráter eliminatório); além de avaliação de títulos para os cargos de Delegado de Polícia Federal e Perito Criminal federal.

Já a segunda etapa consite na realização do Curso de Formação, que ocorre na Academia Nacional de Políciana, em Brasília/DF. Durante esta etapa, também podem ocorrer avaliações médicas e psicológicas complementares.

Além das etapas citadas, a Polícia Federal realizará uma investigação social desde a inscrição no concurso até a nomeação no cargo. Também pode ser realizado exame antidrogas até a nomeação.

APLICAÇÃO DAS PROVAS

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas na data provável de 19 de agosto, com duração de 5 horas, no turno da tarde, para os cargos de Perito Criminal, Escrivão, Papiloscopista e Agente de Polícia Federal. Já para o cargo de Delegado, a prova objetiva será aplicada no período da manhã na data provável de 19 de agosto, com duração de 4 horas; a prova discursiva terá a duração de 4 horas e será aplicada na mesma data, no turno da tarde.

