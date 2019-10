Saiu o novo concurso do IBGE com vagas de nível fundamental para recenseador!

(Foto:Reprodução) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística abriu edital para contratação de profissionais

Edital publicado. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística faz saber aos interessados a abertura de edital de processo seletivo simplificado para preencher 27 vagas no cargo de Recenseador para o Censo Experimental em Poços de Caldas no estado de Minas Gerais. O documento foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 16 de outubro.

Este é o quarto edital aberto pelo IBGE este ano, que já abriu editais para contratações temporárias nos cargos de Agente Censitário, Coordenador Censitário e Analista Censitário. Além disso, haverá um grande edital de para todo o país em 2020 com 200 mil vagas para Recenseadores.

De acordo com o edital, o novo edital se fez necessário, pois o primeiro processo seletivo promovido, regido pelo edital nº 01/2019, não preencheu todas as vagas abertos no edital.

O cargo de Recenseador tem exigência de nível fundamental completo. O salário do Recenseador será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo Recenseador, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.

Os contratos têm previsão de serem assinados por até dois meses, podendo ainda, ser prorrogado, estritamente de acordo com a necessidade do trabalho e/ou disponibilidade de recursos orçamentários.

Inscrição Concurso IBGE

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 08 horas do dia 16 de outubro e 17 horas do dia 22 de outubro, no Posto de Inscrição do IBGE, localizado na Rua Rio de Janeiro, sala 314, n° 307, Centro, Poços de Caldas-MG. Não haverá taxa de inscrição.

Atribuições

Cumprir as orientações recebidas por meio do serviço de mensagens no seu dispositivo móvel de coleta;

Apresentar-se ao informante com o crachá de identificação fornecido pelo IBGE e o documento de identidade citado no crachá;

Assumir a responsabilidade pela segurança e uso adequado do equipamento eletrônico e acessórios fornecidos pelo IBGE para execução de seu trabalho; coletar as informações do Censo Demográfico 2020 em todos os domicílios do setor censitário que lhe foi atribuído no âmbito da sua Área de Trabalho, registrando-as no dispositivo móvel de coleta, de acordo com as instruções recebidas e dentro do prazo para comparecer ao Posto de Coleta, conforme determinação do Agente Censitário Municipal ou do Agente Censitário Supervisor;

Manter o sigilo dos dados emitidos pelo informante, e auxiliar os Agentes Censitários Supervisores e Recenseadores na solução dos casos de recusa ou resistência de entrevistados em atendê-los à entrevista;

Consultar relatórios diversos de acompanhamento de coleta no dispositivo móvel e sanar as eventuais pendências apontadas;

Zelar pelo bom uso de todos os materiais e equipamentos recebidos;

Devolver, ao fim do contrato, todos os materiais recebidos, garantindo que sejam devolvidos nas mesmas condições em que foram recebidos, entre outras.

Edital completo

Veja o extrato do edital no quadro anexo. O documento completo vai sair pelo endereço eletrônico https://www.ibge.gov.br/institucional/trabalhe-conosco.html.

Por Saulo Moreira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...